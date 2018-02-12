慶富案起訴高官銀行高層全沒事 黃國昌怒批：能向國人交待嗎

黃國昌質疑，若依照政府在兆豐案中所採取「刑事沒事、民事免求償」的標準，慶富獵雷艦弊案超過百億的損失，恐怕又是落得全體納稅人買單的結局。（資料照）

2018-02-12 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕海軍國造獵雷艦相關弊案，高雄地檢署今天偵結，檢方認定慶富老董陳慶男、陳偉志父子等5人涉嫌詐貸逾50億，將5人起訴；對此，時代力量黃國昌痛批，這樣的結果「比兆豐案還扯」，「雷聲大、雨點小，真的可以向國人交待嗎」？

黃國昌在臉書上表示，高雄地檢署今天偵結慶富獵雷艦弊案，查辦了半年多，竟然只有陳慶男父子與簡良鑑等人，因假增資與詐貸被起訴求刑，但沒有任何政府官員與銀行高層被訴追。

黃國昌點名，前行政院秘書長簡太郎、前一銀董事長蔡慶年、前台銀總經理蕭長瑞、前金管會主委李瑞倉等人都沒事，「全部都被行政『簽結』掉，真的是太離譜了！」

黃國昌質疑，若依照政府在兆豐案中所採取「刑事沒事、民事免求償」的標準，慶富獵雷艦弊案超過百億的損失，恐怕又是落得全體納稅人買單的結局。

高雄地檢署今天偵結海軍國造獵雷艦弊案，認定慶富老董陳慶男、陳偉志父子等5人涉嫌詐貸逾50億，對陳慶男具體求刑30年，併科10億罰金；對陳偉志求刑25年，併科罰金6億；簡良鑑求刑20年，併科罰金3億。