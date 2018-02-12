總統：反毒、反詐騙、反幫派 守護人民安全

2018-02-12 17:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今下午出席「內政部警政署署務會報」，除肯定警政同仁推動掃毒、反詐騙、以及打擊組織犯罪的努力與成果，並強調政府會持續提升警察的工作環境，提供足夠的協助與照顧，成為他們最有力的後盾。

總統致詞時表示，去年5月，我國查獲史上最大宗的走私海洛因；本月初，又查獲史上最大宗的走私K他命。此外，去年底，我們跟日本一起查獲安非他命的走私，是台灣跟日本合作反毒以來查獲的最大批毒品；上星期，我們也跟印尼警方合作，查獲超過1公噸的安非他命。她認為，只有跨國合作才能有效反毒，而這些成果，就是我們強調的－「阻絕毒品於境外」。

總統也提到，全國檢警已展開「安居緝毒計畫」，深入社區跟居民合作，要讓毒販沒有藏身之地。

在反詐欺工作的成果上，總統表示，我國去年查獲56個詐欺機房，並針對車手集團實施「斬手專案」。去年，《組織犯罪條例》修正通過，詐欺犯將會面對更重的刑責，政府現在如火如荼進行反詐欺工作，絕不會讓詐欺犯逍遙法外。她也籲請所有的警察同仁持續提高查緝圍捕的力道，讓詐欺犯接受法律的制裁，讓全國民眾可以安心過生活。

總統指出，過去一年，對於幫派擾亂社會秩序、公然滋事，警察同仁也做了有效的對應。她強調，政府有決心要整頓幫派， 掃除暴力和恐嚇，還給社會一個安全安寧的空間。

總統重申，反毒、反詐騙、反幫派一樣是新的一年的工作重點。任何時間、任何地點，守護人民的安全，是警察不變的使命。