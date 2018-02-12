見不得「中華民國」 中國再出手迫巴紐外館更名「台北」

外交部去年六月時公開指稱中國強迫我駐外5個館處改名，尤其針對使用我國國號「中華民國」與「台灣」得外館進行打壓，包括奈及利亞、杜拜、約旦、厄瓜多與巴林。（資料照）

2018-02-12 16:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國見不得「中華民國」與「台灣」，持續施壓我國際生存空間。中國外交部昨天在微信稱許巴布亞紐幾內亞政府勒令將「中華民國駐巴布亞紐幾內亞商務代表團」更名為「台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室」，更沒收外交車牌。

中國外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」昨晚發布訊息指出，「中華民國駐巴布亞紐幾內亞商務代表團」，近日被巴紐當局更名為「台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室」，還被沒收外交領事車牌，中國外交部發言人耿爽說，中國政府對巴紐政府根據一個中國原則處理涉台問題表示「高度肯定和讚賞」。

外交部去年六月時公開指稱中國強迫我駐外5個館處改名，尤其針對使用我國國號「中華民國」與「台灣」得外館進行打壓，包括奈及利亞、杜拜、約旦、厄瓜多與巴林。

除施壓外館更名，中國近期也將矛頭指向跨國企業，對於將台灣、香港、澳門及西藏等列為「國家」的企業心生不滿，利用官媒大表批評，並強迫跨國企業道歉，包括萬豪酒店集團、達美航空、Zara等知名企業在內。

根據我駐巴紐代表處網站，現任代表為胡琪斌，編制部派人員4名，本地僱員3名。主要工作為強化我與巴紐之農技、醫療、商務、資訊、人才培訓、區域合作、中小企業等方面實質合作，並積極尋求拓展我與巴紐的經貿交流。

2006年至2008年間，我外交部曾與巴紐政府洽談建交，但商議後失敗，後更爆發侵吞公款的「巴紐案」。在我全球駐外無邦交外館中，原有7個外館使用中華民國或台灣的名稱，在巴紐案之後僅剩駐斐濟商務代表團與駐約旦代表處。