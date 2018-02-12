議長與同黨議員衝突市民納悶 南市民進黨團說話了

2018-02-12 17:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民進黨議員同志為台南市議會民治議事廳活化問題起爭執，民進黨南市議會黨團總召邱莉莉今天表示，議員間有不同意見相當正常，但所有討論應該互相尊重，用民粹方式走偏鋒操弄，恐讓問題失焦並不妥當。

邱莉莉表示，民治議事廳因使用頻率不高，在審查107年台南市議會設備汰換預算時，有議員認為編列一千萬元汰換議事廳麥克風其效率有限，因此要求市府提出活化民治議事廳方案，並且附帶決議在動支預算前必須經過政黨協商討論，青創育成基地進駐的利用方向就是市府所提參考方案之一，並非某個人支持或反對所決定。

邱莉莉表示，民治議事廳的有效率活化，是所有台南市民所期盼關注的，公家設備如何開放使用對市民最有利，議員間有不同意見相當正常，但所有討論應該互相尊重，用民粹方式走偏鋒操弄，恐讓問題失焦並不妥當。

黨團表示，上週有民進黨議員率眾到新營民治議事廳陳情，最後還演變成民進黨議長與議員的衝突，市民覺得滿頭霧水，民進黨議會黨團認為有必要再說明立場，遏止所謂「消滅民治議事廳」這樣根本不存在的假議題混淆視聽。

邱莉莉強調，民治議事廳活化曾被提出多種用途，有的用途並非強化議事廳使用，而是對外開放給溪北鄉親都能親近使用的模式，如果民治議事廳的使用太過限縮，對於活化目的將造成阻礙，不過無論意見如何相左，都可在黨團內部溝通，議長並無法片面決定，黨團有必要澄清，讓市民不致有所誤解。