政府鼓勵加薪 民調：6成3民眾不信企業會配合

蔡英文日前推動企業加薪，但民調指出有6成3民眾不相信企業會因而配合調漲薪資。（資料照）

2018-02-12 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕台灣競爭力論壇今天公布「蔡政府施政總檢討」民調，民調顯示，總統蔡英文滿意度2成7、行政院長賴清德則是3成7。對於蔡英文日前推動企業加薪，有6成3民眾不相信企業會因而配合調漲薪資。

綜合報導指出，台灣競爭力論壇今天公布的民調顯示，蔡英文施政滿意度是27.6%，另外60.3%民眾表示不滿意。行政院長賴清德滿意度則是37.7%，不滿意度為41.1%。政黨支持度方面，有高達52.8%是中立的中間選民，國民黨支持度19.1%，民進黨則是18.1%，排名第3的則是時代力量（6.2%）。

針對蔡政府推動企業加薪政策，只有17.7%的民眾相信薪資能因而調漲，其他高達63.4%的民眾都不期待企業會配合加薪。由於勞基法前年修法，導致物價上漲，現在雖再重啟修法，物價卻難以調降，有67.9%民眾對於薪水不漲、物價卻攀升的情況難以忍受，只有24.9%的民眾可以忍受。

本民調施測時間是今年1月28日到30日，針對戶籍設在台閩地區、年滿20歲以上民眾進行抽樣調查。民調有效樣本共1081份，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98%。