徵召參選立看板表態？陳金德：找出最大公約數

宜蘭縣代理縣長陳金德在縣內立起「平安共好」看板，被解讀為選舉暖身。（記者游明金攝）

2018-02-12 15:07

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德在縣內立起「平安共好」看板，被解讀為選舉暖身，且傳出民進黨可能徵召他參選；陳金德指出，初選與徵召都是制度內涵，宜蘭是選情艱困地區，但只要集合眾人智慧，找出最大公約數仍大有可為，立看板只是向縣民拜年，不必過多連想。

民進黨宜蘭縣長提名詭譎多變，冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和都退出初選登記，只剩立委陳歐珀堅持參選到底；據了解，陳歐珀並非高層屬意人選，黨中央與蔡英文總統都曾找陳溝通，希望一併退出選舉，讓一切「回到原點」再作協調，但陳歐珀都「避而不見」。

雖然陳歐珀堅持參選到底，但民進黨秘書長洪耀福曾說：「若中執會通過就提名陳歐珀，若沒通過就改徵召。」被解讀宜蘭可能會徵召陳金德參選，外界一直認為是新潮流系在操作，使得提名出現變數。但新潮流的立委段宜康卻在臉書表示：「是誰在打（徵召）這個主意？如果有人醞釀這樣幹，就是民進黨的罪人」；讓宜蘭這一局更是霧裡看花。

陳金德說，宜蘭選情嚴峻，要勝必須有3個條件，第一政策要贏得縣民信任，其次是人選要縣民能夠接受，最後一定要團結，三者缺一不可，在3個要素下，大家真心誠意，透過眾人智慧找出適合方法，年底選舉仍大有可為，如果還在內鬥，就算透過程序產生人選也會很艱困。

陳金德強調，縣民在意的是，未來的縣長會做什麼事、能做什麼事，這才是重點，不只段宜康，每個人講的都對，都有道理，但要尋找最大公約數，他立看板「平安共好」只是拜年，與選舉無關。

「宜蘭沒有徵召空間！」立委陳歐珀強調，依民進黨規定及機制是不能如此操作的，如此只會影響民進黨在宜蘭的選情，民主是民進黨最重要的資產跟價值，提名程序已依照黨中央初機制進行，3月14中執會將公佈提名人選，他已開始整合與團結民進黨力量，盼赢得選戰。