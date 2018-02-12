張景森：都更沒有受害者、只有受益者

2018-02-12 15:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市今天舉辦第4次「台北市都市更新論壇」，行政院政務委員張景森致詞說，都更過去受到嚴重汙名化，甚至有「都更受害者」的名詞出現，「我從來不知道都市更新有甚麼『受害者』，只有發現『受益者』、『受益不夠多者』或『沒有受益很多者』。」而堅守崗位推動都更的官員被視為酷吏或開發派，甚至惡意影射官員利益勾結，為了少數人推動都更污名化，所以官員都不太敢做了；唯獨北市府因為市長特質關係，大家很敢做。

張景森說，上次參加時，行政院正在審「都市更新條例」修正草案，談到那時候的草案內容是在文林院事件後，社會形成反都更氛圍的產物，「我看完那個條例，你們如果要讓都市更新不要做，就不用修了，現在就已經不會做下去了。」

因此他跟內政部多次溝通，幾乎把架構調整過，強調都更條例是促進都更，不是防止都更下發生，不能在民粹下進行修法，否則國家前途堪慮。目前草案已送至立法院，據他了解只有少數一兩位立委有意見，相信花蓮震災後更能體會都更重要性。

張景森也提到，上次行政法院判決北市府在永春都更案上敗訴是法院撈過界，被法院拖了一年，據說已經有6位同意者長者往生；大家都出來做好人、正義人士，「動不動就兩公約（聯合國兩公約）、迫遷，這是要扭轉的」，表示永春案是超越比例原則，拿小小行政瑕疵否定努力結果，呼籲行政法院尊重北市一線經驗

他也提到預計5月拆除的蘭州、斯文理整宅公辦都更，提到自己擔任都發局長時就看了多次，表示斯文理能做成，什麼案子都能做成。

他強調，都更沒有辦法區分個人及公共利益，不是單純的私人產權問題，個別利益否決集體利益就是集體悲劇，「地震就是檢驗集體悲劇會不會發生的最公平機制。」負責任的政府要透過絕對多數決推動都更，不是要剝奪少數權利，而是要給合理保障，這也是為什麼沒有受害者，再怎麼做還是分得到應有權益。