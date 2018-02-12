都更論壇上... 柯P：郝龍斌「老舊公寓專案」效率差

2018-02-12 14:41

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市今天舉辦第4次「台北市都市更新論壇」，台北市長柯文哲、行政院政務委員張景森紛紛出席。因為適逢花蓮地震後，會議開始之前都更處邀請與會人士先默哀1分鐘。

台北市長柯文哲表示，這幾天大家都很關心地震，指這個會議早在2個月前就安排，不是針對花蓮地震。柯先提到，過去前市長郝龍斌在99年推動「老舊公寓更新專案」，針對4、5樓老舊公寓提出「1坪換1坪」吸引建商跟住戶，但104年專案結束，僅有79案提出申請，其中3案開工，表示政策事需要修改。

柯文哲也提到，台北市超過30年的老屋共有60萬戶，佔北市房屋的67%，進入都更程序的只有3.6萬戶，佔老屋的6%，顯示都更政策還需要很大幅度改變，不然照速度，要花千年以上。他強調，這不僅是台北的問題，而是全國問題。

柯文哲說，他請副市長林欽榮成立專案小組、舉辦論壇，其中不斷發現問題，尤其不要那種「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的治療方法，而是要找到總和解決方法，最後提出30＋5項的方案。

柯文哲也提到，蘭州、斯文里整宅公辦都更也有大突破，預計今年五月就會開工，並提到每一任市長候選人都會去晃一圈就沒有下文了，相信動工那天將會是台北市都更里程碑。而他也提到，永春都更案前年9月去開工，去年8月因為行政法院的干擾而停工，但明天也將會第2次開工。

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