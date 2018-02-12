一度遭質疑神隱 吳敦義在彰化啟動輔選

國民黨主席吳敦義。（資料照）

2018-02-12 12:46

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨主席蔡英文上月中旬已展開輔選行程，首站就到國民黨執政的南投縣訴求「翻轉南投」，而先前由於藍營台北市、桃園市等候選人難產，遭黨內質疑神隱的國民黨主席吳敦義，半個月前喊出百里侯選戰要搶過半數勝選之後，前天已悄悄啟動輔選列車，首發地點就是綠營執政地盤彰化縣，但姿態卻相當低調，帶著縣長被提名人、立委王惠美拜訪藍營地方要角，以鴨子划水方式為選戰熱身。

先前面對黨內質疑消失，吳敦義不以為然表示，自己幫忙協調的事情太多了，只是不希望被媒體披露，讓外界覺得不公平。黨內人士指出，先前由於許多地方人選尚未確定，吳敦義如果幫忙特定參選人會很不好，如今許多縣市都已提名底定，黨主席的角色才好發揮。

吳敦義前天上午參加完國民黨台南市小組長授證活動後，下午配合參加前彰化縣立委林滄敏兒子娶媳婦行程，在彰化縣安排多個不公開固樁行程，對象都是一些藍營重要的地方派系人物，身旁就是王惠美陪同隨行。

黨內人士證實，這是吳敦義首度以黨主席身分帶著縣市長被提名人進行輔選行程，黨中央首波提名三位競選連任的現任縣市長，比較沒有這方面的需要，而非執政地區的彰化、基隆、新竹、宜蘭、花蓮、雲林、台東等縣市完成提名或徵召後，吳敦義也都還沒有機會到當地輔選，因此彰化縣可謂主席輔選列車的首發，今後其他已經提名的直轄市、縣市，吳敦義都會陸續啟動輔選機制。