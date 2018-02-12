談黑鷹墜海 葉俊榮哽咽：心中很大的痛

內政部12日中午舉行記者會，部長葉俊榮說明黑鷹及花蓮震災，談到空勤總隊在蘭嶼失事的弟兄，忍不住落淚。（記者黃耀徵攝）

2018-02-12 12:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕空勤總隊黑鷹直升機在二月五日深夜前往蘭嶼執行病患後送勤務，在蘭嶼機場西邊外海約二海里處墜海，沉入大約八百五十公尺深海底，機上六人確定罹難，內政部長葉俊榮今日在記者會談及搜救情況，不禁悲從中來，數度哽咽地說，「損失這幾位弟兄心中很大的痛！」

葉俊榮表示，當天黑鷹直昇機至蘭嶼做醫療後送任務，卻發生墜海意外，正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏都是非常優秀弟兄，平常不僅有完整訓練，也曾到國外受訓歷練，康、萬兩人是海軍官校畢業人才。

葉俊榮指出，那天晚上接到空勤總隊隊長董劍城電話，告訴我一架黑鷹起飛三分鐘後光點消失，當時自己第一個反應是要盡全力進行搜救，也要感謝空勤總隊、國防部海軍全力協助搜救。

葉俊榮提及，當時他向總統報告，總統也提供行政專機直接飛過去，他也打電話給國防部長、海巡署長，感謝所有機關全力幫空勤總隊。

葉俊榮也說，目前黑鷹位置已鎖定在五百公尺範圍，位置大概在海平面下八百五十公尺深，會協助空勤總隊做後續處理，損失這幾位弟兄是心中很大的痛。

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