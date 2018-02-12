黃國昌批泳協黑箱 「使國體法空洞化！」

2018-02-12 12:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院時代力量黨團今天上午舉行「泳協黑箱改選，體育署別再縱容」記者會，質疑中華民國游泳協會理事長選舉黑箱作業，要求教育部體育署介入調查。體育署回應表示，調查都在進行中，並允諾會針對人頭會員及選務小組產生是否不公正等問題再行調查。

「國民體育法」修正去年三讀通過，各體育單項協會要在期限內改選。泳協理事長許東雄雖宣布不再參選下屆理事長，但時代力量黨主席黃國昌、體育改革聯盟和泳將唐聖捷等人指出，泳協改選的選務小組產生方式不透明，成員和現任理事長許東雄有師生關係，且「全部出自同個少泳隊」；黃國昌認為，這並不符合第三方公正人士的規定。

黃國昌說，國體法去年無異議通過，接下來的改選過程如果縱容特定少數人違法舞弊，將完全掏空國體法修正意旨，「使國體法空洞化」，讓台灣體育改革淪為大笑話。黃國昌強調，泳協出現這麼多爭議，要求體育署積極辦理，回應評選資格和程序問題，要求程序公開、會員資格透明審核，「把公平公正還給社會大眾！」

唐聖捷今天也出席記者會，點出泳協招募新會員，卻只在網站上公布會員繳費時程，沒有通知繳費，使得許多有意願加入的人無法成為正式會員。甚至出現代收身分證的「人頭會員」弊端。時代力量新北黨部執行長陳志明說，舊勢力掌握改選規則和時程，且經比對發現登錄會員的資料有大量集中的情形，核審會員資格的程序也未明，影響關心體育改革的選手和民眾權益，希望體育署積極介入調查。

對此，教育部體育署競技組長洪志昌回應，網路預報名系統確實出現疑似人頭會原情況，體育署相關單位正在調查。他表示，若有泳協會員沒有接到繳費通知，可以向體育署申訴，體育署會加以查證；體育署也會嚴格審查泳協會員資格，另關於選務小組產生方式也會再行調查，加以把關。