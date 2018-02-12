台北燈節主燈「幸福魔力狗」亮相 柯P：看起來四平八穩

台北燈節主燈「幸福魔力狗」，12日在市長柯文哲揭幕下正式亮相。（記者簡榮豐攝）

2018-02-12 12:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節自2月24日至3月4日登場，經歷北市前觀傳局長閃辭、封殺記者等風波，台北市政府今天終於公布台北燈節主燈「幸福魔力狗」。高5米，加上底座約3層樓高的「幸福魔力狗」，是由3隻可愛的台灣犬手牽手環繞組成，3隻台灣犬分別繪著金色、銀、紅等三種顏色，象徵著、城市及凱達格蘭族圖騰。

擔任燈節藝術統籌的蘇打綠團長阿福透露，今年主燈自晚間7點起，除了每半個小時有燈光秀外，每一個小時都還會有一次真人歌舞秀，一次將出動10多人，營造遊樂園般的嘉年華氛圍。

今年燈節同樣選在台北西區，根據北市府觀傳局規劃，共有9大主題燈區，且主燈採雙主場設計，除了西門町的幸福魔力狗，北門則有光雕，以及20盞台灣土狗分身影燈，屆時將圍繞在北門四周，分身還將隨著燈光變化，呈現追、跑、玩、跳等模樣，民眾不僅可以近距離觀賞，還可和狗狗合照。

另外，還有隱藏版小驚喜，例如在「一期一會」燈區，表達的是以前元宵節是為了祈福點燈，這次特別結合互動科技，當越多人觸碰裝飾上的燈泡，中心會有一顆月亮升起，升到最高就會有舞群現身帶來歌舞表演，並且和民眾互動；阿福強調，「這是限定版的，只有月亮升到某個高度才會出現。」

台北市長柯文哲今天主持主燈亮相記者會，會後受訪時，他笑說「還好還好，沒有太奇怪，看起來四平八穩。」去年的主燈「小奇雞」太新潮，這個（幸福魔力狗）看起來比較平穩。

柯文哲表示，燈節舉辦的時間很緊湊，等於是要測試北市府公務員緊急動員的能量，到現在為止就是按部就班，由於目前主燈還在嘉義趕工，最後結果還是要等擺上去才知道效果怎麼樣。

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