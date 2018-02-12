被批無賴痞子... 顏純左控告郭秀珠誹謗、違反選罷法

顏純左赴台南地檢署控告郭秀珠加重誹謗、違反選罷法。（記者蔡文居攝）

2018-02-12 11:17

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選參選人顏純左今天上午到台南地檢署按鈴，控告黃偉哲麻豆後援會會長郭秀珠加重誹謗、違反選罷法，以「指鹿為馬」手法混淆視聽，意圖左右選民。

郭秀珠則表示，她又沒有說該合照是在議會遇到他時所拍攝，照片只是呈現過去大家都是好朋友，是他自己弄錯，不要這樣來抹黑她，並反批顏選舉沒半步，她不想理他。

顏純左表示，參選人黃偉哲麻豆後援會會長郭秀珠（南市無黨籍議員）今年1月18日，在某網路媒體新聞報導內容，登出與他合照的照片，郭秀珠並稱照片是他是去年8、9月期間，到議會請她支持市長初選提名的合照。

顏純左提出澄清說，照片的時間點不對，郭秀珠說照片是去年（106年）8、9月拍的，但他自從106年1月23 日離職後就再也沒有穿「副市長」的背心。另外，他自從103年12月25日議長選舉後，完全沒有和郭秀珠私下見面。

顏純左指出，郭秀珠在報導中，以汙穢的言語「潑糞大師」、「無賴痞子」等侮辱他，而郭秀珠是黃偉哲後援會會長的身分，為求黃偉哲初選選舉而對顏純左不實抹黑與公然侮辱。另外，報導中，郭秀珠無法入民進黨，竟不實指稱是他跋扈的多次出面力阻。

顏純左強調，郭秀珠申請要加入民進黨，是經過民進黨台南市黨部全體執委開會，一致認為不應該讓傷害民進黨的郭秀珠入黨，並非只是他個人的意見。郭只是為讓選民對他產生錯誤印象，且以黃偉哲後援會會長身分發表不實言論，意圖左右選民，因此對郭秀珠提出加重誹謗、公然侮辱及違反選罷法的告訴。

顏純左辦公室表示，民進黨已於107年1月15日正式公告台南市長提名登記，顏純左也正式登記為初選候選人，郭秀珠擔任同為參選人黃偉哲的後援會會長，明知已開始初選期間，於107年1月18日仍刊登此不實訊息，明顯意圖影響選情，也涉及違反選舉罷免法。（更新時間：16:00）