若特赦阿扁後還有案被判刑 邱太三：難道還要再赦一次？

邱太三表示，扁案部分還沒有定讞的判決，如果現在特赦，未來若還有案件被判有罪，「難道還要再赦一次？」（資料照）

2018-02-12 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕特赦前總統陳水扁的議題在社會爭論不休，法務部長邱太三也一再被點名是否應特赦阿扁，邱太三表示，特赦毫無疑問是政治性動作，他沒有置喙餘地，而赦免是要赦免「罪」或「刑」，但扁還有判決還沒有定讞，強調判決都還沒確定，特赦書上的犯罪事實該怎麼寫？

法務部長邱太三接受《中央社》專訪，提及特赦前總統陳水扁問題，邱太三認為，特赦毫無疑問是一個政治性考量，自己沒有什麼置喙的餘地，他只能從法律上關於赦免法的應用問題，提供意見；邱太三相信包含小英總統在內，任何人想要做特赦，一定會做整體情勢的評估，包括社會能否接受，他也猜測政府有可能也會做民調來決定。

就現行的赦免法來說，邱太三指出，由於赦免是要赦免「罪」或「刑」，這代表要被赦免的人，一定要在判決確定之後，才有辦法考量特赦，因為特赦書上要寫下哪些犯罪事實要赦免，如果判決都還沒確定，犯罪事實該怎麼寫？

有人建議可以先赦免判決定讞的案件，邱太三表示，部分還沒有定讞的判決，未來若被判有罪，「難道還要再赦一次？」強調這些都會影響總統考量。

至於蔡總統是否有跟他請教過陳水扁特赦問題，邱太三透露，總統還沒有問過他這個問題，但前年他在立法院開議期間，有提供相關資料給立委，也順便提供一份給總統府。