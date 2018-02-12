廢死是終極目標 邱太三：馬前總統、蔡總統都這樣認為

法務部長邱太三接受媒體專訪，強調馬前總統與蔡總統都認為廢死是終極目標。（資料照）

2018-02-12 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕國內對於死刑存廢一直紛紛擾擾，正反兩方彼此爭論不休，法務部長邱太三透露，目前有43名死刑犯等待執行，他上任至今，最高檢都還沒有送死刑執行案到法務部來批示，但他認為「廢死」是台灣的終極目標。

法務部長邱太三接受《中央社》專訪，針對廢死爭議，他表示前總統馬英九時代把「兩公約」國內法化，台灣接著簽了很多跟人權有關的公約，不過兩公約內相關執行死刑與否的議題，「沒有辦法強制所有國家來做」，日前有國際人權專家前英國皇家檢察署檢察總長施凱爾爵士 （Sir Keir Starmer）來台與邱太三會面，盼台灣達成廢死目標，邱太三也認為這是台灣期待及未來的目標。

邱太三強調，不管是馬前總統還是蔡總統，他們的終極目標是希望廢除死刑，他擔任法務部長後，重點是「執行死刑要慎重」，所以把過去死刑執行的流程及所要檢視的項目表，再做一個重新整理。

目前執行死刑的流程通常是在三審定讞後，最高法院會先把卷宗送給高檢署，高檢執行檢察官檢閱完卷宗後，認定應該要執行，會再送到最高法院檢察署，而最高檢也有一份檢視表，當所有流程都走完，死刑案才會送到法務部，法務部內也有審核單位，邱太三透露，目前有43名死刑犯待執行死刑，不過他上任至今最高檢還沒有送件。

若有執行死刑案件送到法務部，是否就會簽署死刑執行令？邱太三指出，檢察官只要純粹就法律層面來考量，但法務部則是要做綜合性考量，考量人權公約相關問題，邱太三坦言：「看整體狀況」

所謂的人權「兩公約」是「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」兩項公約的簡稱，2009年立法院三讀通過了此兩項國際公約，並明定兩公約具有國內法的效力，政府須依兩公約規定，建立人權報告制度，公約也強烈暗示各國宜廢除死刑。