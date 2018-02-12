拜年遭嗆「台北」還「中國」價值？ 柯P居然這樣回...

台北市長柯文哲昨前往榮濱商圈拜年，卻在途中，遇到一名阿伯質問，「你的台灣價值是什麼？」讓柯瞬間一臉尷尬。（資料照）

2018-02-12 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣價值」議題持續延燒，台北市長柯文哲昨前往榮濱商圈拜早年，卻在一一與民眾握手途中，遇到一名阿伯質問，「你的台灣價值是什麼？」柯聞言瞬間尷尬。

綜合媒體報導，現場一聽柯文哲到來，沿路攤販搶著跟他拍照留念，人氣很旺，還有民眾手持鳳梨合影，似乎是想藉柯的高人氣加持，讓自己「好運旺旺來」，為農曆新年帶來雙倍好彩頭。

報導指出，不過，過程中卻出現一段插曲，一名頭戴鴨舌帽、配戴眼鏡、身穿藍色連帽上衣的阿伯，激動地衝上前抓著柯文哲，手頻頻指著對方，一臉認真地嗆問，「請問有沒有台灣的價值？還是台北價值？還是中國的價值？」

報導指出，柯瞄了阿伯一眼，接著嘴裡唸唸有詞，「有啦，都有、都有」後，直接快閃相應不理。

有關「台灣價值」之爭議，起源於總統蔡英文接受媒體專訪時，被問到下屆北市長選舉，是否會再與柯文哲合作，蔡指柯應先確認「台灣價值」，讓民進黨支持者感受到，柯是能一起作戰者的人。柯聞言指出，自己也很想知道，蔡總統的「台灣價值」所指為何，並引發數日隔空口水戰。

後來柯出訪比利時於歐洲議會發表演說時，僅稱「台北價值」，而非「台灣價值」，受訪時又提到，「台北價值」應該就是「台灣價值」，再度引起部分國人不滿。