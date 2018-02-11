中國稱日搞「一中一台」學者批：人命在他們眼中不重要

台灣206花蓮強震，日本首相安倍晉三親筆寫下「台灣加油」表達慰問。（圖擷自日本首相官邸臉書）

2018-02-11 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕2月6日強震重創花蓮，日本首相安倍晉三以「蔡英文總統閣下」致函表達慰問，沒想到卻引起中國跳腳，指責日本借賑災慰問之名公然製造「一中一台」。對此，政治大學台文所教授陳芳明批評：「台灣在受害時，北京還在強調一中的立場。在他們眼中，人命並不重要，領土才是他們的核心價值。」

陳芳明在臉書表示，花蓮地震發生後，所有人都在關心受災戶的安危，只要稍具人道關懷都會表達安慰之意。大家首先關心的是生命的拯救與支援，在那樣緊急時刻，所有人內心其實也是受害者的一部分，災民的痛是所有人的痛，「花蓮的噩夢，也是所有台灣人的噩夢」。

陳芳明說，當友邦國家對台灣伸出援手的時候，卻只有北京在強調「一中」，這真是非常無聊的政權，台灣在受害時，北京卻還在強調一中的立場。陳芳明批，在中國眼中「人命並不重要，領土才是他們的核心價值」；一中沒有多了不起，若是無法把人當做人來看待，就算中共政權有多偉大，也只是侏儒罷了。

陳芳明也酸，中國看到安倍晉三以書法寫下「台灣加油」、稱呼蔡英文為「蔡總統」就氣炸，指控日本在搞「一中一台」，怎麼會有如此無聊的政權？

安倍晉三日前以「蔡英文總統閣下」致函表達慰問，但開頭稱謂在官方網站上不到2個小時就消失，中國外交部仍表示，日本是借賑災慰問之名在國際上公然製造「一中一台」。