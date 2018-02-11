藝術家之子參選高市議員 父親題字加油打氣

藝術家李明啟（左）寫下「堅持」、「打拼」，送給投入高雄市左楠區市議員選戰的兒子李欣翰（右）。（記者葛祐豪翻攝）

2018-02-11 12:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕基進黨今天邀請白色恐怖受難者，同時也是藝術家的劉辰旦，及高雄市水墨藝術學會理事李明啟當場揮毫，李明啟更寫下「堅持」、「打拼」，送給投入高雄市左楠區市議員選戰的兒子李欣翰。

農曆春節將屆，劉辰旦、李明啟兩位藝術家今天受邀到基進黨，為該黨的年輕人寫下新年願景。

李明啟當場揮毫寫下「堅持」與「打拼」，送給投入高雄市左楠區市議員選舉的兒子李欣翰，期勉他既然選擇參與政治，就應堅持到底，努力打拼。

李欣翰說，起初家人很反對他走上政治路，但今天看見父親親自揮毫、給予鼓勵，心裡有莫大感動，也誓言會堅持打拼到底，不讓家人失望。

李欣翰表示，一開始家人會反對，是因認為他沒有背景、資源及知名度，但自己投入參選，是想證明台灣選舉不花大錢也能選上，若能運用青年世代的活力與創意，在現有結構下突圍，「就能夠帶出拉低政治參與門檻的象徵意義，讓政治不再是有錢人的遊戲」。

藝術家劉辰旦則與基進黨發言人顏銘緯，共同題下基進黨競選標語「讓政治可及 讓城市可親」。

劉辰旦強調，年輕人在資源相對匱乏情況下，更應秉持參政的初衷，為台灣創造出不一樣的新氣象。

活動中，也有年輕人寫下「花蓮加油」、「天佑台灣」，希望政府用最快的速度，讓所有家庭能夠安心過新年。