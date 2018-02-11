婦聯會主委雷倩：綿密政商權勢 足以湮滅證據

2018-02-11 12:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會現正調查婦聯會歷年金流，並已於週五約談婦聯會3名會務人員、2名司機，以及前主委辜嚴倬雲秘書李潔梅，婦聯會主委雷倩今日凌晨在臉書有感而發地說，「很多人警告我們，綿密的政商權勢，足以湮滅證據掩蓋真相。屆時，歷史事實會由高明的公關與強勢的媒體界定。正義，不過是緣木求魚。」

雷倩日前也在臉書發文表示，「回台多年，我深深體會台灣政商關係綿密複雜，絕不是表面那麼藍綠分明。一旦有事，有權有勢有錢的人可以靠他們經營的網絡切割責任優雅自保，無權無勢無錢的小老百姓，卻常被當作替罪羔羊推入絕望深淵。」

雷倩指出，「由於約談的都是會務人員，現任常委會所能做的，就是盡量提供同仁基本的法律保護。」

據了解，雷倩上任以來相當力挺婦聯會員工，昨（10）日下午她意外現身台北國際書展德國館，親自為翻譯「赫曼赫塞童話故事集」的譯者、婦聯會宣傳組組長楊夢茹加油，讓同仁直呼意外與感動。

據轉述，婦聯會全體員工因擔心工作恐將不保，在農曆年前心情低落，更對即將在元宵節後所舉行的主委暨常委改選感到悲觀。

婦聯會員工指出，雖然雷倩擔任婦聯會主委至今僅兩個月，但內部員工明顯感受到她作風明朗、開放，雖然雷倩表明不選主委，但同仁們都盼望雷倩能留下來，帶領大家繼續往前走。

員工提及，過去婦聯會以傳統方式管理組織，主委與員工並不親近，也不鼓勵員工發揮第二專長，現任主委雷倩親自在第一線鼓勵員工，皆有別婦聯會以往作風。