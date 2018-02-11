傅崐萁怨中央差別待遇，賴清德：不會對花蓮較不關心。（記者簡榮豐攝）

2018-02-11 12:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁近來抱怨至今捐款不到台南震災的五分之一，中央也只給3億元應急金，遠比台南的200億元還要少，質疑中央差別待遇。行政院長賴清德今早回應媒體詢問說，任何一個地方首長面對這麼大的地震難免心急，希望社會能多給傅崐萁縣長與花蓮縣政府加油打氣，也請傅縣長能夠穩定下來，未來的千頭萬緒不是短時間有辦法解決的。

賴清德說，目前已指派花蓮的女兒，也是國發會主委，陳美伶政委擔任召集人，所有賑災及重建，都可在這個平台討論，因為花蓮的地震不是台灣的第一次，除了兩年前的台南地震，更久之前還有921地震，其實國家有一套制度在因應這種重大事故，所以都有同一套標準，不會獨厚台南，或對花蓮就比較不關心，不會有這種狀況。

而隨著科技進步與經驗的累積，賴清德強調說，花蓮這次地震一定會比台南那次地震，得到社會更多的關心與政府更多的支持。至於提到的200億元，這個計畫後來沒有執行，台南市的地震中除維冠大樓、幸福大樓與東區大智市場公寓大樓等，土壤液化也造成1000多棟房屋倒塌、傾斜或受到其他影響，都是用善款來解決，並沒有所謂200億的問題。

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