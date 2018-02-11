民調改黨中央執行減爭議 吳認為較困難

2018-02-11 11:25

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨基隆市長提名初選民調出包，造成各地方對民調信任度下降，傳出黨中央事後檢討，決定收回地方黨部辦理的直轄市長、縣市長初選民調工作，改由黨中央執行，國民黨主席吳敦義今早受訪時則說的保守，僅表示中央辦民調可能比較有問題。

對於縣市長初選民調改由中央辦理，吳敦義表示，如果黨中央要辦各縣市的民調，直接辦可能比較有問題，因為辦民調 要很多過程，要先辦理登記，有意願要參選的人就列入名單，進行協調，參選人會自己從合格的民調公司去選，然後黨部選1個，如果有3個參選人，就會有至少4家民調公司。

吳敦義強調，這次基隆初選出包的民調公司，是他從未聽過的，容易出現最後登錄的疏失，但不影響到民調過程的公平性；由中央辦民調比較困難，畢竟民調結果出來後，經過地方黨部委員會通過才建議到中央，由中常會核定，還是會經由地方黨部。

而國民黨提名的牛步化導致地方浮動，吳敦義則表示，台北市民進黨也在浮動、新北市、宜蘭縣也在浮動，這是很自然的道理，每個黨都會選擇最有利的時機，推出最適當的人選，「倉促是不對的」，有時還要考驗每個人的決心，不用太急。

此外，對於有意參選台北市長的民進黨立委姚文智的民調指，民進黨支持者有七成多希望民進黨自推台北市長人選，對此吳敦義表示，這是民進黨決策和家務事，不便評論，但吳認為，姚一直都是民進黨堅定的成員，有這樣的意見的話，應該是有所依據。