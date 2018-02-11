年前掃街拉距離 「同為母親」蘇巧慧力推後輩

不少民眾向前要求合照、握手，大大拉近與民眾距離。（記者邱書昱攝）

2018-02-11 10:45

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆新年將近，立法委員蘇巧慧今天（11日）與新北市議員參選人張維倩一同前往中和區安樂市場發送小紅包，許多民眾上前握手、拍照，紛紛對蘇巧慧笑說「我認得妳」，蘇也不忘力推新進，介紹給民眾認識。

蘇巧慧幫張維倩掃街表示，兩人都是律師出身，不僅能在選民服務上結合法律專長，同樣兩個孩子的母親，從政上也能增添細膩和貼心，英雄惜英雄相挺外，讓張進入議會後，婦幼律師的招牌能讓市民看見。

蘇巧慧說，中和區對民進黨一項不是容易的選區，但是多虧資深議員打下基礎，也曾當過新人深知就算有父親的光環，不代表一切，仍是要靠自己努力。

張維倩說，這次的兩元紅包，上面印著剛出身的雙胞胎女兒照片，就是希望讓這份幸福喜悅，傳遞好福氣。此外，身為父親的張瑞山也一早陪著女兒掃街，民眾也上前閒聊拉近距離，人氣相當旺。張維倩坦言，起步比較晚一定有些壓力，但是希望能夠「衝衝衝」，衝出一個好成績。

一名販賣紅豆湯的攤販認為，前幾個禮拜也有候選人走入市場握手，確實露面能夠讓人印象深刻，也能增添親切感，「像她（張維倩）爸做得不錯，大家就會覺得女兒也不錯」。