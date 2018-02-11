占用中市公有地 救國團須歸還並給付不當得利

救國團占用中市公有地，經法官勸諭達成和解，須歸還土也並給付不當得利等。（台中市政府提供）

2018-02-11 09:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕救國團占用台中市公有地逾46年，市府提告。一審救國團敗訴，二審經法官勸諭達成和解，救國團將負擔訴訟費用、按一審判決給付不當得利，111年1月31日前自行拆除占用設施，返還土地與建物，歸還前也將給付不當得利。

市府民政局表示，救國團占用市有土地逾46年，市府104年底提出排除侵害告訴，要求返還北區水源段131地號土地及相關費用，一審救國團敗訴，二審法官勸諭兩造和解，市府委任訴訟的民政局副局長盧政遠，與救國團代表總幹事王崇綸達成和解。

救國團經二審法官審理後，同意依一審判決內容和解。救國團應在109年1月31日前將建物移轉登記回歸市有，並且在111年1月31日前，自行拆除占用部分設施後，返還所有占用土地，並將建物部分動產騰空後歸還。

另外，救國團也應在今年3月20日前給付一審判決不當得利金額給市府，加計結算至今年1月31日合計為694萬1765元，及一審訴訟費用144萬6745元，二審訴訟費用也由救國團負擔。

在救國團返還土地及建物點交前，應依照所使用的土地面積3293平方公尺，按季向市府繳交以申報地價7%計算的不當得利，若以107年度每平方公尺申報地價7,418元計算，每年不當得利約為170萬9923元整。

市府民政局長周永鴻表示，市府堅持轉型正義與捍衛市府財產，救國團返還長期占用的市府財產，並依法院判決繳交占用所生費用，節省司法訴訟資源，市府將持續依和解內容要求救國團逐一完成應履行事項。