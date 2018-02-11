花蓮強震》北京來人探視罹難者 爆出數十名黑衣人擋拍照

搜救人員漏夜搜救，在清晨發現第四具大體。（記者陳志曲攝）

2018-02-11 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮地震罹難者中，含有中籍旅客一家5口，其家屬昨天晚間10時左右，在北京官員陪同下抵達花蓮殯儀館，看視親人遺體，座車直接駛入殯儀館，不過，據報導，「隨即有數十名黑衣人持傘阻擋記者拍攝，並有警方組成人牆圍堵記者」。

《中央社》報導，這中客一家的5名親屬是在中國北京市台辦副主任于鳳英等3名北京台辦官員陪同下抵達桃園機場；隨即搭火車前往花蓮，並於近晚間10時搭乘遊覽車趕赴花蓮殯儀館確認親屬遺體。

車輛進入殯儀館管制區後，即有「數十名身著殯葬業字樣黑色服飾的男女持傘阻擋、包圍記者阻擋拍攝，現場一度爆發口角衝突」，接著，家屬下車後，又有「數名警察組成人牆，阻擋記者進入」。據描述，「現場更有人高呼『高層交辦』、『家屬不想被拍』等話語」。

一行人看視遺體約20多分鐘，隨即步上遊覽車離去。

本報報導，這5名中客一家人，住在花蓮雲翠大樓漂亮生活旅店201房，昨天已開挖送出3遺體，今天清晨4點左右發現第4具大體，經過1個多小時開挖破壞，目前包括肢體、頭部、部分軀幹已經挖出1/3，因身上兩層樓板重壓，搜救人員全力搶救中，盼盡快送出！