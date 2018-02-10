花蓮地震瞎扯小英「媚日抗中」 邱毅被嗆：真的噁心

2018-02-10 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕2月6日強震重創花蓮，造成多人傷亡，中國政府表達願意提供援助，但被以人力、設備足夠為由婉拒，沒想到讓中國官媒和網友氣到跳腳，批評台灣「不知好歹」。前立委邱毅則在臉書PO文，認為總統蔡英文只想著「媚日抗中」。網友對此一面倒批評邱毅，認為在這時候他竟然還說這種話，怒嗆他「真的噁心」、「花蓮天災他又做過什麼了？只會批評其他人」。

邱毅說，在救災黃金72小時裡，中國主動表達關切慰問，並表示願意派出救援隊，提供救援器具參與救災，但蔡英文政府一方面以救災人力、資源、器具充裕為由，拒絕了中國善意，另方面卻感謝日本的救援隊伍，並向日本借取深層生命探測器。

邱毅說，聽到這消息他感到遺憾與憤怒，花蓮強震發生重大傷亡，中國遊客也有多人喪生，蔡英文在救人如救火的關鍵時刻，滿腦子卻還只想「媚日抗中」。PTT網友都對邱毅的言論很不以為然，認為發生天災他竟還說出這種話，群起砲轟「邱毅你不要在這個時候 講這種混蛋話 你有捐錢出力嗎」、「若是稍微關心一下救災情況 還會講這樣的話嗎？」、「找到機會又出來蹭熱透氣」、「真的噁心」、「花蓮天災他又做過什麼了？ 只會批評其他人」、「苟延殘喘的發廢文刷存在感」。

總統府發言人黃重諺8日曾表示，政府之所以會接受日本援助，是因為日方有我方目前沒有的高階生命探測儀。