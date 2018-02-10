參訪台中社區長照咖啡館 賴揆：各縣市問題政院都會盤點解決

2018-02-10 15:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕對於蔡英文總統推出的長照2.0，行政院長賴清德率領團隊到各縣市巡迴座談及盤點各縣市問題，同時提供解決方法，今天抵達台中參訪社區照顧咖啡館「有本生活坊」，對其以咖啡館型態，提供長照相關服務大為驚艷，期許長照能成為一種產業。

賴清德指出，台灣去年65歲以上人口數與14歲人口數相同，且占全人口的14%，邁入高齡化社會，而且出生人口數小於20萬，人口危機必須面對，針對長照2.0，率領團隊到各縣市座談解決問題，這兩天來台中，讚稱發現台中沒有問題！

賴清德說，盤點各縣市對長照2.0提出包括地目、建照、消防、經費核撥、要鐘點計算改為總額支付等問題，「台灣還沒走完一圈，行政院本於負責的態度都會給予解決！」也看到各縣市的創意和設點都超越預期，衛福部也會給加倍經費。

賴清德參觀有本生活坊，對其以咖啡館型態，提供長照相關服務，在地社區照顧老人印象深刻，他與長輩寒暄、玩敲冰塊遊戲，逗得長輩開心唱歌，賴也觀察說，該坊除提供長照居家諮詢媒介，在場老人大多健康因此也是老人聚會場所，但仍要加上社區ABC能克盡全功，最後也對市府提出外勞集中管理再到府服務，表示可以研究可行性。

針對長照支付新制複雜甚至變貴的爭議，衛福部長陳時中重申，被照顧者的照顧項目變多，但負擔不變重，部分負擔從30%到16%，照顧清單一開始不習慣，但他做了幾個組合，認為會成功，中央地方一起配合，會是希望產業。

陳時中形容台中長照是專業敏捷、創新服務及活躍老化，他也重申長照2.0是要建立社區化的照顧體系、政府規劃能創造社會企業，變成希望工程，授權地方政府創新方案，會補助開辦費，但營運費放進支付標準，才能將品質競爭和量能出來，最後也要讓讓照服員留得久，年輕人投入，薪水提升至3萬2千元，並破除以前同酬不同功，力求專業。

陪同賴清德參訪的林佳龍則說，要落實托老一條龍，建立完善的長照體系，未來要進一步以「8155」為目標，4年內達80%健康老人、15%亞健康老人、5%失能老人，降低失能老人比例。