蔡其昌：盧秀燕出線拚台中市長 面臨3大挑戰

2018-02-10 15:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長初選由立委盧秀燕出線，原縣區選出的民進黨籍立法院副院長蔡其昌表示，盧秀燕未來將面臨初選時與對手的傷害、讓原縣區派系及民眾更認識她、以及可證明她當市長比市長林佳龍更強的3大挑戰。

立法院副院長蔡其昌今日陪同行政院長賴清德視察新烏日車站，對於國民黨台中市長初選結果時受訪時表示，要先恭喜盧秀燕，但未來還要面對3大挑戰。

蔡其昌分析，台中市未來會面臨一場相當激烈的選舉，但站在台中市民的立場，還是比較希望看到在政策上面辯論，一個理性高水準的競選，這是台中市民之福。

此外，蔡其昌分析盧秀燕與林佳龍的優劣勢，他表示，盧秀燕在原市區擔任過多屆的立法委員，這是她的優勢，但縣區幅員廣大，而且是以農業、中小企業為主，政治發展的型態與原市區不同，原縣區較重感情，人情味很重，很在乎政治人物與民眾的往來，而原來在國民黨內部縣區的派系力量也比較強，這是她過去比較疏於經營的。

至於林佳龍的優勢，蔡其昌表示，林佳龍這3年來，尤其在台中市成為第二大都市之後，他與林佳龍聯手把台中市的骨架規劃出來，也積極向中央爭取了軌道、交通路網、經濟發展等重大建設，林佳龍在市政建設的表現上，有目共睹，加上林佳龍相當勤政，當的很有信心也很有熱心，也肯勤跑，這就是執政優勢。

蔡其昌並表示，盧秀燕未來有3大挑戰，相對來說民進黨未經內戰，而國民黨的內戰還滿緊張，結果差距到了小數點，對立委江啟臣的支持者來說多少都會覺得惋惜，甚至不服氣，因此，最重要的是先整合派系，如何去弭平初選所帶來的互相傷害，是盧秀燕第一個該做的。

第二要做的是因為盧秀燕對原縣區較不熟悉，蔡其昌認為，盧秀燕要怎麼讓原縣區的派系或縣區的民眾熟悉她，是第二個要面對的挑戰。

第三個挑戰則是林佳龍很勤政，尤其林佳龍對台中市往後20年的未來，做了很認真的擘畫，蔡其昌表示，林佳龍執政成績就是最好的後盾，盧秀燕如何證明可以比林佳龍做得更好？難度很高，這是她的3大挑戰。