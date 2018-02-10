日本稱小英「總統」中國打壓 教授批：這帳算在習近平身上

2018-02-10 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣花蓮6日發生強震，日本首相安倍晉三致函「總統」蔡英文慰問，卻引起中國不滿，指責日方借賑災慰問之名在國際上公然製造「一中一台」；台灣師範大學政治所教授范世平認為，台灣人不會怪安倍，這筆帳還是記在中共總書記習近平的頭上。

范世平在臉書上評論，他認為台灣人是不會怪安倍，因為台灣習慣被中共打壓，「他肯定承受嚴重的壓力，他的心意台灣人感受到，何況9日他繼續在推特上轉貼蔡英文的日文感謝信」，更特別加上中文「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻，與你們同在」。

范世平批評，這筆打壓台灣的帳，最後還是要算在習近平頭上，他認為，在這人命關天時候，中共還因九二共識政治因素，拒絕陸委會與海基會聯繫，跳過中央直接與花蓮縣長傅崑萁聯絡，連安倍的關懷信也要用政治手段打壓。

「這種作法是要如何讓台灣人感受到兩岸一家親？能增加九二共識在台灣的接受度嗎？國民黨能不跟著一起罵嗎？台灣不會更親日仇中嗎？」范世平質疑，他不相信習近平會這麼愚蠢，但放縱下面的人亂搞，結果就是兩岸永不可能像南北韓一樣，拿同一面旗子參加奧運。

范世平說，兩岸唯有像兩韓一樣，互相承認是對等的國家，誰不吃掉誰，才能有起碼的政治互信，「否則中共永遠把自己視為中央，把台灣看作地方，就算國民黨重新執政，兩岸政治關係依然無解」。