蔡總統致函安倍晉三 表達感謝

2018-02-10 13:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕為感謝日本首相安倍晉三在震災後向我國致上溫暖慰問與協助，蔡英文總統昨天致函安倍首相，代表我國全體國民向安倍首相與日本國民表達由衷感謝。

總統在信函中表示，安倍首相關切我國花蓮地震災情，並且以毛筆手書「台灣加油」、親自拍攝短片慰問我國受災民眾，她與全體國民都感受到安倍首相與日本國民的溫暖情誼，此外，在台灣面臨困難時刻，日方迅速派遣專業人員與先進救災設備來台協助救災，更可謂患難見真情，體現台日兩國共同珍視的友誼與價值觀。