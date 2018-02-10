小英簡體字寫「兩岸沒距離」 中網友「翻牆」留言：謝謝總統

2018-02-10 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕206花蓮地震災情嚴重，各國紛紛伸出援手協助救災、重建。總統蔡英文也使用推特對外表示感激，包含使用簡體字慰問中國籍罹難者家屬，此舉引起中國網友注意，吸引不少人特地翻牆留言。

蔡英文在推特上寫道，「在这次花莲地震中，有几位来自中国大陆的旅客不幸遭难，我们向罹难者的家属致上最诚挚的慰问。尚未寻获的五位中国大陆旅客，我们不会放弃任何希望。在人道救援上，两岸没有距离。我们会尽最大的努力。两岸一起为他们祈福。」

由於中國境內封鎖推特，網友只能透過「翻牆」的方式回應，一一留言說，「一個有人性的政客，就這條甩開了對岸那九千萬蛀蟲，台灣加油！」、「我是大陸人，台灣加油」、「不愧民選總統，平易，溫和，讓大陸人民了解了蔡總統」、「謝謝蔡總統用簡體字傳達這麼溫暖人心的話」、「謝謝蔡總統，給你添麻煩了」、「大陸網名翻牆感謝總統！」。