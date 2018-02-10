賴清德都叫他「醫師」而非市長？柯文哲：我也很驚訝

台北市長柯文哲今天當起社區醫師，探訪萬華區失能長者。（台北市政府提供）

2018-02-10 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德叫台北市長柯文哲「醫師」，而非市長？

根據《蘋果日報》報導，柯文哲今天上午化身為一日醫生，到民眾家裡探視接受聯醫團隊照顧的失能長者個案，過程中，他自爆與賴清德通電話時，賴都叫他「醫師」。

對於賴清德叫他醫師一事，柯文哲表示，「我也很驚訝」，並透露2人通電話時，賴都不是叫他柯市長，「我都不好意思叫他賴醫師，都叫他賴院長！」