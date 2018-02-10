中媒玻璃心！報導中客感謝蔡英文 把「總統」2字消音

蔡英文到醫院探視自由行受傷的中客，中客感謝回說「謝謝總統」，但《東南衛視》播出該新聞片段時，將「總統」2字消音。（圖擷自《東南衛視》）

2018-02-10 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕2月6日強震重創花蓮造成多人死傷，總統蔡英文心繫災情，7日一早到花蓮慈濟醫院探視受災傷患，其中一名來台自由行受傷的中客看到蔡英文慰問，也感謝回應「謝謝總統」。但中國《東南衛視》播出該新聞片段時，把「總統」2字給消音。

蔡英文在強震隔天一早就到花蓮勘災，並前往花蓮慈濟醫院探視受災傷患，安慰傷患要他們好好休養，其中也碰到一名從北京來台進行環島自由行的中客，醫師向蔡英文解釋該名中客的傷勢，表示「腳部撕裂傷，目前肌肉已初步縫合，幸好沒有傷到骨頭的部分」，蔡英文於是對中客說，「你們可能要在這裡一陣子，我們請海基會的人來看看你們好嗎？」中客也趕緊回應「謝謝總統」。

中國《東南衛視》在播放蔡英文探視該名中客時的對話，卻把「總統」2個字消音處理，連字幕也只顯示「謝謝」。PTT網友對此則酸說，「泱泱大國 雞腸鳥肚 世界奇觀」、「超級巨嬰國 寶寶不想聽到的聲音 耳朵塢起來就好啦」、「可憐 掩耳盜鈴的行為」、「覺得他們真的滿可憐的 這文字獄到底價值何在？」、「哈哈哈 看中國玻璃心又碎滿地」、「不敢面對現實喔」。