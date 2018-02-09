蔡英文視察北區部隊 肯定國軍救災高效率

2018-02-09 17:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕農曆春節將屆，為慰勉國軍官兵辛勞，蔡英文總統今日上午在國安會秘書長嚴德發、國防部長馮世寬、參謀總長李喜明等人陪同下，慰勉空軍防空暨飛彈指揮部第611營第1連、海軍海鋒大隊及陸軍關渡地區指揮部機步三營。

蔡英文抵達後，先聽取行程暨任務簡報，隨後視導天弓飛彈系統、陣地戰備及河防戰備演練等，瞭解國軍平時訓練及戰備演練情形，適值春節前夕，總統除視導官兵生活設施，也親頒加菜金，表達慰勉與肯定之意，午間與海軍海鋒大隊重要幹部及官兵代表會餐。

蔡英文致詞表示，這個星期二深夜，花蓮發生震災，國防部在第一時間就成立災害應變中心，動員兵力投入搶救工作，對於國軍的高度效率，給予高度肯定。

蔡英文說，這個禮拜也遇到了寒流，特別是北部的氣溫很低，確實很冷，不過，不管是什麼天氣，不管肩負著什麼任務，部隊的弟兄姊妹都精神抖擻、嚴守紀律、堅守崗位，這就是中華民國國軍的堅強戰力，代表守護國家、守護人民安全的決心，這些表現，也成功贏得了國人的信賴。

蔡英文強調，年節將近，國人同胞在團圓過節時，可以不用擔心安全，能夠好好過農曆新年，原因只有一個，就是因為有國軍24小時全年無休的堅守崗位，才有堅不可破、不打折扣的國家安全，用一句簡單的話來說，就是「只要有國軍，人民就安心」。

蔡英文說，今天她不只是勞軍行程，也要代表國家社會感謝全體的國軍同仁們，過去的一年，政府在國防改革工作上做了很多，新的一年，一定會繼續支持國軍，支持部隊。