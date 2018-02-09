黨內互打不惜提告 民進黨南市議長譴責同黨議員抺黑、造謠

2018-02-09 17:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長賴美惠今天在市議會召開「 地方要發展，不是用抹黑造謠打口水戰 」記者會，為民治議事廳活化案，譴責同為民進黨的市議員賴惠員造謠抹黑，要求賴惠員還她公道，否則將與律師討論，屆時不惜提告，討回清白。

議長賴美惠表示，政治不是靠抹黑攻擊手段來延續成就個人，民治議事廳沒有要被消滅，活化也並非她個人能決定。她說，青創育成基地進駐民治議事廳只是政黨協商共識樂觀其成立場表達，不是議案，本次臨時會也沒有此提案，因此賴議員指撤銷反對青創育成基地進駐民治議事廳一案，根本不存在，是個假議題。

再者，賴惠員議員口口聲聲說要守護民治議事廳，但她個人卻於102年第1屆第6次定期大會上提案，將南市環保局辦公室遷至民治議事廳，以增加廳舍的使用效能，如此反覆之言論，自相矛盾，昨是今非。

賴美惠表示，她來自溪北地區，本身非常希望民治議事廳繼續其議事功能及廳舍使用。由合併後臨時會皆在民治中心召開可證。再者，議長主持政黨協商，所得結論非她個人決策，她僅是以議長身分主持會議，綜合大家意見作成結論，這些都有會議記錄可以查證。因此，對於賴議員四處放話汙衊，指控她主導賣掉、消滅民治議事廳一事，已經背離民意代表公共言論的分寸。

賴美惠說，從過去蘭花生物科技園區，到現在民治議事廳活化一事，她長期以來一直忍受賴惠員在外不實造謠指控，但這樣一而再、再而三的不實言論卻嚴重衝擊傷害她的名譽，造成鄉親誤解。興訟不是好事，但為了個人清白，不惜提告，討回清白！

賴惠員則回應說，她並沒有抺黑、造謠，只是說出事實，包括蘭展遷移案，至有關102年提案，當時因市區議員強力質疑新營環保局辦公室為違建，為讓當局正視並解套才提出民治議會部分供環保局使用，如今民治市政中心僅存700人辦公，許多閒置空間即可讓環保局使用，無需使用議會，當初以提案方式讓廳舍違建議題、議會使用偏廢議題浮上檯面，為溪北爭取話語權。

賴惠員表示，針對創新育成基地，她多次重申感謝中央對溪北資源匱乏的重視，也支持將一億經費的基地放置在新營，但應在民治市政中心，而非議會。

她表示，新營民治議事廳活化一案市政府經濟發展局早於會前提供資料，詳細敘述創新育成中心是充分利用民治議事廳，明確提出議事廳、審議室、休息室用途，與各個樓層的完工期程，並非憑空捏造。

而創新中心案，她並不同意選址錯誤的案子以包裹方式表決，但自己一人實在無力回天，感謝昨天的鄉親、同仁站出來為自己的家園發聲，經發局同意讓步並從包裹式審查議案中抽案，留下議會。

賴惠員說，議長是議場與民意的領頭羊，溪北的未來還盼議長在議會中共同強力捍衛，在此以卑微姿態懇請議長與諸位議會同仁，體恤溪北的失落與匱乏，將往後議會的定期大會一次移師至新營民治議事廳舉行。