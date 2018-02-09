立委余宛如訪英 盼促成台英IoT、金融科技合作

2018-02-09 17:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院「數位國家促進會」會長、民進黨籍立委余宛如遠赴英國倫敦訪問，聚焦英國金融科技與數位科技最新發展。余宛如表示，期待透過國會連接台英關係，促成英方與台灣金融科技園區「Fintech Base」的合作，以及國發會的亞洲矽谷計畫辦公室，在IoT、金融科技方面都能與英國相關機構有更密切的合作。

金管會主委顧立雄日前表示，金管會參考英國或新加坡的實體聚落經驗，在台北市建置「金融科技創新園區」，讓金融科技（FinTech）業者有實體聚落。

民進黨立委余宛如、尤美女訪問英國，除了考察英國的人權、社會企業、人工智慧等領域最新發展，也著重在IOT、數位發展與金融科技。余宛如立法提案、順利三讀的《金融科技創新實驗條例》，就是參考英國的金融監理沙盒概念。

台灣時間本月8日，余宛如受邀參訪英國國會，恰巧適逢英國女性投票權100年紀念日。余宛如接受長期關注女性與兒童權益的下議院工黨議員Sarah Champion之邀，觀看Sarah Champion針對巴勒斯坦兒童權益促進的質詢，除了近身觀察英國國會的運作外，也對英國會議員能推動國際事務，感觸良多。

余宛如也與最關心公平貿易的英國國會議員Holly Lynch會晤，余宛如表示，英國脫歐後，所有對外貿易的條件可能因此要重新談判，Holly Lynch希望英國對發展中國家的貿易能採用公平貿易，這也是英國會公平貿易小組的主要工作。余宛如對Holly Lynch表達，希望能夠促成台、英雙方組成國會公平貿易連線。

台灣近日不幸遭逢花蓮大地震，造成9人死亡269人受傷、25人失聯，舉世震驚，余宛如也代表台灣，接受英國議員們的關心、問候，並表達致謝之意。

除了國會行程外，余宛如也在我國科技部駐英代表吳俊輝的陪同下，拜會全球知名的資料科學與人工智慧研究機構「亞倫圖靈研究所」（Alan Turing Institute），積極促成台灣能與英國科研機構在AI與數據科學領域有更多的合作與交流。

余宛如訪英行程，還包括拜訪英國最大的金融科技傳播媒體「Fintech City」、 歐洲最大的加速器「StartupBootCamp」英國金融科技分部、英國政府數位產業推升單位Digital Catapult、IoT UK等單位。