年關將近 立委籲停止催債10天

2018-02-09 12:23

〔記者鄭鴻達／台北報導〕春節將近，民進黨立委吳玉琴表示，卡債族每天接催債電話，如何過好年，呼籲金管會主委顧立雄，要求銀行單位停止催款至2月20日，讓卡債族過好年。律師林永頌強調，「消費者債務清理條例」還能修得更好，也希望卡債族勇於求助，勿對人生失去希望。

年關將近，許多民眾都歡欣地忙著準備過新年。但有許多人因為失業、疾病、投資失敗、作保、被他人牽連，甚至是因近年的台南地震、花蓮地震等天災事變，一夕淪為卡債族，催債電話接不完，讓人生頓時變了調。

吳玉琴指出，年關將近，許多人忙著準備過年，但有許多卡債族每天接到銀行或資產管理公司打電話催債，如何過好年？呼籲顧立雄，要求銀行單位停止催債10天至2月20日，別讓他們再接到根本無力償還的催債電話。

吳玉琴指出，「消費者債務清理條例條文修正草案」已於上會期完成大體討論，盼本會期進入逐條討論，讓更生、清算程序更為簡便，也讓更生的生活標準更合理，給予更彈性的還款空間，減少毀約清算不免則案例。

吳玉琴表示，此外，他們也正在研議提出「債務催收法草案」，修法將催收行為納管，擴大適用對象到包含銀行及債務整理公司，以禁止不當的債務催收行為、保障債務被催收人的人身自由與安全，維護社會秩序。

卡債自救人協會指出，自殺為台灣十大死因之一，全國自殺防治中心統計，自殺原因為工作或經濟因素者占10%，然綜覽其他原因，據研究，多數是先有債務問題而導致人際關係惡化、憂鬱症等，債務可謂社會問題根源。

林永頌表示，「消費者債務清理條例」自2008年實施至今已10年，藉由債務更生、債務清算，給予債務人再站起來的機會，但還可以更好。他指出，目前法院更生通過比例約為60%，清算免責比例則約為50%，仍低於日本的80%、90%。

林永頌呼籲，希望卡債族勇於求助、面對債務，勿對人生失去希望，若遇上難以解決的債務問題，可致電0933-922-984向卡債受害人自救會聯繫，或致電02-4128518，尋求法律扶助基金會協助。