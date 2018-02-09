國民黨台中市長提名人選 盧秀燕勝出

2018-02-09 11:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央今日上午邀集兩位台中市長人選立委江啟臣、盧秀燕進行民調結果開封作業，結果由舊台中市區出身的立委盧秀燕以不到一％的差距，險勝舊台中縣區出身的對手江啟臣出線，國民黨中央預定農曆新年過後送中常會通過提名。

根據民調結果，盧秀燕支持度為50.308％，江啟臣為49.692％，雖然雙方差距在民調誤差範圍之內，但國民黨組發會主委李哲華指出，依照當初協商結果，一律由民調較高者出線。

據了解，去年十月間舊台中縣區派系大老就已經與黨內高層討論台中市長人選，認為台中縣、市合併升格後，台中市長都是由舊市區派人士擔任，這次應由舊縣區的人來擔任，並以江啟臣年輕、學歷高並曾擔任新聞局長，是挑戰同樣擔任過新聞局長的現任台中市長林佳龍的適當人選為由，建議不辦理黨內初選，並以盧秀燕、江啟臣兩人為二擇一人選，打算在去年十月底、十一月初透過內部民調決定，後因消息曝光，部分黨內人士有不同意見而作罷。

根據黨內人士透露，由於盧、江兩人民調差距始終很接近，黨中央希望再觀察一段時間，確定盧、江差距能否拉開，因此作業時間才會一直拖到上個月，黨中央提名協調小組才正式邀請兩人協商，確定以非正式初選的民調數據決定由誰出線，並於前兩天執行民調作業。

根據協調結果，由國民黨中央提供一份民調公司名單給江、盧各自挑選一家，另外再加上第三家雙都能接受的民調公司，就三家民調公司進行調查，並採八成五對比、一成五互比的模式，一決高下。