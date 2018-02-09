被認定國民黨附隨組織凍結資產 婦聯會聲請停止執行遭駁

2018-02-09 11:29

〔記者吳政峰／台北報導〕內政部上月要求婦聯會簽訂行政契約遭拒，黨產會隨即認定婦聯會是國民黨附隨組織，凍結其名下資產385億元，婦聯會以黨產條例有合憲性疑慮，且該處分可能造成難以回復損害，有急迫情事，緊急向台北高等行政法院聲請停止執行該處分，合議庭審理後，認為聲請要件不符，9日裁定駁回。可抗告。

北高行解釋，一般法院在審理案件，若遇到適用法條有違憲之虞，需裁定停止訴訟，聲請釋憲，並於釋憲有結果後，續行訴訟。但裁定停止訴訟，需靜候釋憲結果，與保全法院所承擔的「緊急處置」功能相衝突。因此，法院無從以黨產條例合憲性有疑義為由，逕准予停止執行。

北高行表示，婦聯會雖被黨產會認定為國民黨附隨組織，但其現有財產是否也被認定為不當取得的財產，仍待黨產會另行認定，因此該處分對婦聯會來說，不一定就會產生禁止處分財產的法律效果。

北高行指出，黨產條例中有「例外」許可婦聯會處分名下財產的規定，就算被認定為國民黨的附隨組織，也不會導致會務無法推行或有解散的急迫危險。

綜上，北高行認婦聯會聲請停止執行的要件不符，裁定駁回。

內政部去年底下重手，撤換辜嚴倬雲的婦聯會主委寶座，並與新任主委雷倩協調簽訂行政契約，要求9成資產繳國庫，惟上月底確定破局，黨產會本月1日隨即認定婦聯會是國民黨附隨組織，凍結其財產385億元。