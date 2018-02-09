嘉義市再次獲選 ICF全球TOP7智慧城市

2018-02-09 09:48

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市以打造「智慧健康樂活城」為目標，獲選國際智慧城市論壇（ICF）「2018全球TOP 7智慧城市」，這是繼去年之後，連續第二年入選全球TOP 7智慧城市；市長涂醒哲表示，再次躋身全球TOP 7智慧城市之列，是對嘉市努力推動智慧城市的用心再次肯定，也是嘉市走向國際、展現實力。

國際智慧城市論壇（ICF）昨（8）日晚間公布全球TOP 7智慧城市入圍名單，台灣有3城市入列，包括嘉義市、台南市、桃園市，居亞洲地區之冠。另4個入圍城市為芬蘭Espoo、加拿大Hamilton、加拿大Winnipeg、澳洲Ipswich。7大城市將於今年6月爭取「Intelligent Community of the Year」年度智慧城之首。

今年評選主題為「人性化資料（Humanizing Data）」，400多個城市共同參選，國際智慧城市論壇（ICF）評審委員會依據城市寬頻、知識基礎工作環境、創新、永續、數位平等、倡議等6大智慧城市發展指標評選，嘉市先進入smart 21，現在又取得TOP7榮耀。

涂醒哲說，嘉市是一個面積近60平方公里、人口近27萬人的小城市，市府於2015年8月成立「智慧城市推動委員會」，以「智慧治理」、「智慧環境」、「智慧健康照護」、「智慧生活」、「智慧防災」與「智慧教育」等6大領域發展智慧城市規劃，打造嘉市成為「智慧健康樂活城」。

嘉義市政府率全國之先，於今年元月成立智慧科技處，智科處長林彣珊表示，嘉市智慧城市是以市民需求及城市既有問題為核心，從智慧治理、城市規劃2個方向著手進行。

林彣珊說，嘉市推動智慧城市第一階段已在智慧健康、智慧防災等面向上，展現成果。下階段將配合中央政府的「長照2.0」計畫，打造更完備的智慧健康城，以及「前瞻基礎建設計畫」中核列的嘉市鐵路高架化，帶動嘉市的觀光與文化創意產業。同時透過「以人為本」數據的收集與居民的參與互動，使嘉市智慧城市的各個面向服務更完善，市民更有感幸福。