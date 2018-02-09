國台辦直接向傅崐萁關切地震 林正義：台灣非地方政府

陸委會副主委林正義表示，感謝中國的關切，但台灣不是地方政府，希望中國不要在特定政治基礎上表達關切。（資料照）

2018-02-09 06:18

〔駐美特派員曹郁芬／華府8日報導〕針對國台辦繞過台灣海陸兩會，直接向花蓮縣長傅崐萁表達對台灣地震的關切，陸委會副主委林正義今天表示，他們還是感謝中國的關切，但台灣不是地方政府，希望中國不要在特定政治基礎上表達關切。

要向美方傳達 台灣希望維持台海現狀

此外，林正義也說，包括中國片面宣佈M503新航路在內，此行要向美方傳達台灣希望維持台海現狀的意願，不要讓這個現狀被打破，蔡政府的各部門在單一事件上有緊密連繫，美方要知道北京各部分做出的決定可能影響兩岸關係。兩岸的各項協議必須被遵守。

林正義今天在傳統基金會就M503及台灣的國際參與發表演說。他會後接受華文媒體訪問時說，中國想繞過陸委會或海基會，這並不是第一次，過去8個藍營縣市長訪中就是一個例子。不過，中國大陸民間對民間的關切與協助，比如紅十字會，台灣是很感激的。

他表示，陸委會的立場一致，不管發生任何事情，在任何時間點，有關中國大陸不幸罹難的或失蹤的人士，他們在確定後就會通過管道通知中方，也會設立了緊急聯絡的網站，管道應該是多元的。兩會的政治談判雖停止，他說，兩岸技術階層的互動仍持續。

至於台灣決定接受日本救災隊卻婉拒中國和其它國家的協助，林正義表示，日本在搜尋地震生還者方面有最先進的科技，任何國家有這方面的先進技術，台灣應該都不會排除。過去中國發生地震時，台灣想派出救援團隊，中國也不一定接受，但台灣並沒有意圖要排除任何特定團隊。

林正義8日下午與國務院在內的川普政府官員會談。他表示，這次與美方會談，一個重點是中國月前片面宣佈M503的新航路，因為涉及技術性問題，北上航線很容易跨過海峽中線進入台灣空軍訓練的場域，但了解的人不多，他希望此行讓更多人了解其中的風險。

林正義7日抵達華府，8日與美方官員會談結束後即返台。同一時間，中國國務委員楊潔篪也在華府訪問，7日上午與美國國務卿提勒森在國務院會談並舉行工作午餐，預料台灣議題也會被提及。