藍營3選將同台較勁 竹縣長選舉熱身賽開打

2018-02-08 17:15

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕有意代表藍營角逐下屆新竹縣長的立委林為洲、副縣長楊文科、副議長陳見賢，今天不約而同出席峨眉湖環湖遊艇的啟航儀式，3人同台較勁讓現場多了股濃濃的選舉火藥味。

下屆新竹市長選舉，國民黨新竹市黨部已經完成提名程序，前市長許明財經由初選出線，將代表藍營出馬，和民進黨籍的現任市長林智堅再戰一次；但隔條頭前溪的新竹縣，林為洲、楊文科和陳見賢雖各自透過舉辦誓師大會、掛廣告看板等方式，表達參選縣長的意願，不過因應民進黨也還沒有推出縣長參選人，所以3人目前都還是「各自努力」的暖身階段。

平時各自跑行程的3人很少「王見王」，今天不約而同參加了在峨眉湖畔舉辦的環湖遊艇啟航儀式，主持儀式的峨眉鄉長江寧增也把握機會向他們喊話說，「你們3個要選縣長的都在這裡，峨眉湖好山好水有非常好的觀光條件，希望你們好好重視並提出好的政見。」會場中，3陣營的助理也頻繁穿梭場中，向到場的峨眉鄉親請託支持，一股濃濃的選舉火藥味油然而生。

3人近期為了增加曝光和爭取支持，的確是「勤跑基層」。卸下立法院國民黨黨團書記長重擔的林為洲，頻頻邀中央官員下鄉會勘建設，加強與地方的連結；楊文科把街頭巷尾的大幅廣告看板，全部換成年輕裝扮的活力照片，有趣畫面讓民眾耳目一新；陳見賢展現耕耘多年的人脈優勢，機關、社團的尾牙餐會一場又一場跑，把握年節氣氛和鄉親「搏感情」。

地方政壇人士評估，目前3人的競爭還只是小試身手的「熱身賽」，真正熱鬧的「決賽」將在農曆春節過後登場，因為到時因應5合1選舉「母雞帶小雞」的戰略需求，國民黨針對縣長選舉的提名作業程序勢必要逐步展開，除非有私下洽商協調達成共識，不然之後的競爭絕對會更加激烈。