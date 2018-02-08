婦聯會賑災捐千萬給紅十字會 黨產會：須專款專用於救災

2018-02-08 16:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕花蓮6日深夜發生芮氏規模7的強震，名下385億元資產被黨產會凍結的婦聯會，昨天（7日）獲黨產會允諾，可捐4200萬元救災，相關程序事後補證處理，但其中1000萬元卻捐助中華民國紅十字會，引發PTT實業坊創辦人杜奕瑾發文質疑，網友更批是「左手捐右手」；對此，黨產會表示，婦聯會的捐款須專款專用於救災，且檢附單據憑證核銷，黨產會事後才會追認。

據了解，婦聯會向黨產會申請動支的4200萬元捐款，捐贈對象及金額為：中華民國紅十字會1000萬元、衛福部1000萬元、花蓮縣政府1000萬元、中華基督教救助協會500萬元、慈濟基金會500萬元、婦聯會花蓮縣分會200萬元，及房屋全倒（含傾斜無法居住）每戶20萬元、每位死者喪葬補助20萬元。

PTT創辦人杜奕瑾今天（8日）在臉書發文指出，「然後捐給紅十字會，毋忘921東星纏訟14年一毛也沒拿到」。

對此，黨產會發言人施錦芳表示，婦聯會震災款項有一筆是給中華民國紅十字會，婦聯會主委雷倩昨日有向黨產會提及，紅十字會已出門救災，紅十字會專法被廢除後，沒錢也沒法募款，總會長王清峰有來向婦聯會求援，告知該會有救災能量，希望婦聯會能幫忙。

施錦芳強調，黨產會昨天討論過此事，認為先以救災優先，原則上尊重婦聯會所要捐贈對象，但已明確要求必須專款專用，並檢附單據向黨產會核銷，相關程序當都有符合，黨產會事後才會追認及備查。

施錦芳指出，婦聯會的捐款不僅限於紅十字會，也有捐給慈濟基金會及其他相關慈善團體，黨產會將嚴格把關，婦聯會的捐款必須專款專用、檢附單據核銷。