內政部：補強老舊建築耐震 研議是否立法強制

2018-02-08 14:58

〔記者李欣芳／台北報導〕面對花蓮大地震造成重大災情，內政部次長邱昌嶽今天表示，內政部擬修訂建築法，增訂第三方監造制度，將列為立法院下會期優先法案，並將邀相關機關研議是否透過立法，強制補強老舊建築物的耐震度。

不過，邱昌嶽說，雖然未來要不要全民配合耐震補強，可能要修法才能要求民眾配合，這部分涉及財產權，因此推動上困難度比較高。

第三方監造制度 擬列下會期優先法案

邱昌嶽上午出席行政院院會後記者會時，被詢及2年前台南大地震造成維冠大樓倒塌時，就有研議修正建築法，納入第三方監造制度，一定規模的建築物在興建時需有政府或相關建築公會審查，但為何至今未完成修法？

邱昌嶽說，因許多建築師對修法有意見，也有第三方監造的量能是否足夠的問題，需要累積共識。目前建築法相關修正草案已準備完成，預計立法院下會期會送進行政院，並列為優先法案。

對於部分住商混合大樓低樓層因被改建，被稱為「軟腳蝦」，但都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）規定，要所有權人100%同意才能進行都更或補強，是否研議老舊大樓進行強制補強？

邱昌嶽說，低樓層結構的確是有此問題，未來是否需要所有權人100%同意，可以再研議，將召集相關單位，討論老舊建物是否強制補強耐震結構。

至於內政部過去提出「安家固園計畫」，補助民國88年12月31日以前取得建照的私有住宅辦理耐震能力評估，但至今執行率不高，邱昌嶽說，安家固園計畫因為沒有強制力，政府只能鼓勵，執行至今只有公有建築物幾乎100%執行，民間部分則鎖定公眾使用的大型建築物，未來營業執照換照時，會要求建物強化作為。

行政院發言人徐國勇說，安家固園計畫立意良善，但不少民眾擔憂若檢測出建築問題，會導致房價下跌，而不願去做，這面臨一些人民觀念、法制的問題，必須要突破。在此呼籲民眾，台灣位處地震帶上，「安全才是王道」。