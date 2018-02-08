澎湖重光度假村BOT案 縣議會要求業者提供擔保

2018-02-08 14:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕傳出工程延宕、融資仲裁簽立「不平等」條約的澎湖縣重光度假旅館BOT案，澎湖縣長陳光復今應議會之邀進行專案報告；澎湖縣議會決議要求縣府嚴格督促工程進度，同時要求樺澎公司提出擔保品，否則不同意支付解約6成購回價金。

樺澎開發有限公司104年1月30日與澎湖縣政府，簽訂「澎湖縣重光度假旅館興建營運轉移案」契約，按照規定要在108年1月29日完工，原投資案在4.4公頃土地上，興建120個房間，投資金額5億元以上，但樺澎卻提出更改為355個房間數，投資金額增為21億元以上。

由於樺澎融資問題，向中華民國仲裁協會提出仲裁，經過2次仲裁，若樺澎終止契約，澎湖縣政府必須依照鑑價6成購回，由於先前喜來登、昇恆昌BOT案都無前例，縣政府被外界指責簽訂不平等條約喪權辱國，縣議會臨時會才會要求陳光復列席，針對此案進行專案報告。

專案報告後，縣議會作成決議，要求全案回歸至104年1月30日縣府與樺澎公司簽訂契約的約定內容與條款，不容任意毀約；嚴格督導施工進度，並概依締約內容予以罰款、違約、解約等約定方式處置，確保縣民權益；為避免日後爭議與增加縣庫負擔，樺澎公司必須提出5億元擔保品給融資銀行質押於縣府之事實，否則議會不同意將來另提預算支付解約鑑價後6成價格收回價金，全面降低縣庫風險，且日後財務責任概由縣府片面負起責任。