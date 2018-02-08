92歲辜寬敏返鹿港發紅包 慨捐弱勢575萬元

辜寬敏連續第5年回鹿港家鄉發紅包給弱勢家庭，彰化縣長魏明谷（右）、鹿港鎮長黃振彥（左）都向他致謝。（記者湯世名攝）

2018-02-08 13:33

〔記者湯世名／彰化報導〕高齡92歲的總統府資政辜寬敏，今天連續第5年親自返回彰化縣鹿港家鄉，包給全鎮1150戶弱勢戶每戶5000元大紅包，共送出575萬元，讓大家快樂過年。辜寬敏說，蔡英文總統強調台灣價值，他認為，鹿港人也有鹿港價值，就是歷史與民俗，這是鹿港人的驕傲！

「取之於社會，就要回饋社會」，身兼新臺灣和平基金會董事長的辜寬敏說，他父親曾說過，能有現在財產，都是台灣人民所寄放的，有機會要回饋。當時他才11歲，隨著年紀漸長能體會父親的心意。現在他可以透過自己微薄之力，讓弱勢家庭能受到幫助，更希望帶動企業一起為社會服務，盡份心力。

縣長魏明谷也當面向辜寬敏致謝，感謝他對家鄉的關懷；鎮長黃振彥則表示，辜寬敏關懷中低收入戶，是因為這些家庭平日並無領取政府的補助金，但日子過得窘迫，很多家庭都是利用這筆善款為孩子交學費或買奶粉，真正寒冬送暖，溫暖了大家的心。辜寬敏這五年來投入鹿港各項捐助金額共逾4000餘萬元，令人敬佩。

黃振彥代表鹿港鎮民對辜老的善舉表示感謝，並致贈感謝狀，中低收入家庭的學生則向辜老獻花，並與辜老來個愛的抱抱，場面溫馨。