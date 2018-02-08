台東海端鄉代會 3票罷免女主席！

海端鄉代會今天進行罷免主席投票，3票通過罷免案。（記者王秀亭攝）

2018-02-08 13:33

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣海端鄉代會部分鄉代以主席朱香梅做事武斷等理由提出罷免案，今天上午進行投票，出席的3名代表全數投下贊成票，通過罷免案，這是繼22年前，池上鄉民代表會通過罷免當時的主席蔡蘇瑞惠後的台東縣第2例。

提出罷免案的海端鄉代張榮進表示，主席朱香梅作風武斷，不經協商就自行延會，小型工程款也分配不均，代表們幾經反應仍無合理改善，罷免案早在105年底就曾連署，念其經驗不足而取消，未料變本加厲，引起代表不滿，再度發起罷免案。

海端鄉代會包括主席有7位代表，有2位因賄選案，於1月10日遭解職，鄉民代表僅剩5人，張榮進等4名代表連署1月19日向台東縣政府民政處提出罷免主席案，其中1名連署代表因解職，連署人數仍過半。

今天上午召開霸免主席投票會議，主席朱香梅、副主席馬賢德皆未出席，僅有張榮進、胡天國及胡金至3人出席，因過半數，進行投票，3票全數通過罷免主席案，過程平和。

朱香梅對於罷免案直言指控內容與事實不符，每年代表會工程建議經費都是7個代表均分，皆有案可查，對於今天投票結果只能「欣然」接受，但會向縣府提出申訴，強調此事不影響年底再度投入選戰的決心。

相關影音