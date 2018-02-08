外國人才「尋職簽證」 領務局今起開放申請

為鼓勵外國人才到台灣就業，政府今起核發新型工作簽證「尋職簽證」給外籍專業人才。圖為領務局新任局長陳俊賢出席外交部例會。（記者呂伊萱攝）

2018-02-08 12:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕為鼓勵外國人才到台灣就業，政府今起核發新型工作簽證「尋職簽證」給外籍專業人才。領務局局長陳俊賢說，今天起有意來台找工作的專業人才，符合條件即可向我外館申請，該簽證效期3個月，最長可停留半年，我方每年核發總量以2000人為上限。

立法院去年10月底三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法修正案」，放寬外國專業人才的簽證、居留、保險、租稅、退休等待遇；另一方面，為避免外國人才來台尋職，壓縮台灣本地工作機會，條文也設立總量管制機制，未來將滾動檢討、評估簽證核發人數。

領務局局長陳俊賢今天表示，外交部會同內政部訂定的「外國專業人才申請來台尋職簽證審查及核發作業辦法」，配合國發會「外國專業人才延攬及僱用法」母法，今天起同日施行。凡外國專業人才有意來台尋找工作，符合該作業辦法第2條中的任一條件者，都可以向我駐外館處申請新型「尋職簽證」的申請。

根據該辦法，申請條件包括，有工作經驗、且近6個月之中平均薪資報酬高於新台幣4萬7971元；畢業1年內無工作經驗者，須畢業於教育部全球排名前500名大學；經外交部與中央主管機關認定者。

「尋職簽證」每年核發總量以2000人為上限；簽證效期為3個月，可多次豬入境，最長可停留半年。申請所需文件及程序可參閱領務局網站說明。