被媒體指「怯戰」 吳志揚：斷章取義、感到無奈

國民黨立委吳志揚強調不會參與桃園市長初選登記，希望黨內能新陳代謝。（記者鄭鴻達攝）

2018-02-08 12:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委吳志揚日前受訪談及桃園市長選情，表示不會參與初選，卻被部分媒體指為「怯戰」。吳志揚今出席公益活動，表示認為專訪被斷取義，他為此感到無奈，但因父親吳伯雄健康因素而不參與初選的理由不變。

吳志揚今出席「暖洋揚，公益祈福」活動，邀請台灣電競協會理事長施文彬、夢想者聯盟、台灣兒童心臟醫學會理事長王主科、佛光會等參與。吳更帶領在場者為花蓮0206震災祈福，並捐贈10萬元予花蓮縣社會救助金專戶。

吳志揚致詞時表示，他先前才造訪花蓮七星潭，這裡是國人心目中最美的地方之一，當心情煩悶時，到海邊吶喊，可療癒心靈，如今看到花蓮地震的慘狀，七星潭是災情最重的地方之一，令他碎，因此這次換他們療癒她。

吳志揚表示，他近期難以入眠，除因父親健康令他擔憂，也是擔心社會紛擾、國民黨未來。他話鋒一轉說，他近期意外成為焦點，專訪被斷章取義、渲染及擴大，被說成「怯戰、懦弱」，他的心情是可想而知、很無奈。

對於是否會參與初選登記，吳志揚會後受訪表示「應該不會」，因為理由不變，父親已經歷兩次大中風，已不能再接受嚴重的刺激，黨內也應建立民主文化、促進黨內新陳代謝，讓有意願的人參選，他自己也培養很多年輕人參與。

至於國民黨中央是否有與其溝通、是否會以徵召產生人選？吳志揚強調，未來不管如何，都會盡全力服務大家，幫忙輔選也沒問題；他也表示，黨應不會採徵召而是初選，除非是真的沒有人，否則用徵召會引起反彈。