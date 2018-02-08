王欣儀、李富城扯「德不配位」 他痛批：偷雞不著蝕把米

國民黨台北市議員王欣儀（圖）與氣象主播李富城前後扯總統蔡英文「德不配位」，引起輿論撻伐。（資料照）

2018-02-08 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕2月6日花蓮強震，國民黨台北市議員王欣儀與氣象主播李富城前後扯總統蔡英文「德不配位」，引起輿論撻伐；台灣師範大學教授范世平也在臉書上痛批，這些人的說法，不但沒傷到蔡英文，反而傷到深藍與國民黨，真是「偷雞不著蝕把米」。

范世平解釋，「德不配位」這句話，是長期研究儒家、道家與佛教的南懷瑾所說，全文是「德不配位，必有災殃」，意思是居上位者不具相匹配的德行，就會帶來上天給予的災害；他表示，這是相當封建說法，就像古代皇帝做錯事，沒人可懲罰，只能「下罪己詔」，向上天認罪。

范世平批評，李富城長期從事氣象工作，應該是最相信科學的，怎會說出這種玄學之說？「那2015年2月發生的台南大地震，難道也是因當時總統馬英九的『德不配位』」？他認為，若李富城當時沒這麼說，現在卻這麼說，表示完全是政治立場作祟，導致前後立場不一，若當時民進黨也批評馬英九是「德不配位」，同樣該被譴責。

范世平也反問王欣儀，「是在幸災樂禍嗎？」他表示，如果蔡英文救災不力，可以嚴厲批評，可以就事論事，「但何必泛政治化？還在搞藍綠對立？還在對人不對事？」