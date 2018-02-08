春節將到 賴揆：服務不打烊監控物價、交通

2018-02-08 11:40

〔記者李欣芳／台北報導〕農曆春節將至，行政院長賴清德今天表示，政府妥善規劃春節服務不打烊措施，涵蓋民生物資的供應、醫療與弱勢照護、居住安全、交通疏導等面向，請相關部會加強整備及宣導。他請農委會持續監控應節農產品供應量及批發價格，適時調配供應市場貨源，並強化農漁畜產品衛生安全把關措施，讓國人都可以選購到品質優良、價格合理的產品。

賴揆也請內政部督導所屬機關以及各地方政府落實春節期間的治安、居家安全及交通安全維護措施，讓國人可以安心過年。他並請衛福部做好春節期間有關重大災害、傳染病之緊急應變，加強流感防治及疫情監測，強化弱勢關懷，提供民眾及時便利之醫療照護。

賴清德表示，農曆春節前夕適逢蘇花改蘇澳-東澳段通車，為避免蘇花改於春節期間湧入大量車流，導致車輛回堵在長隧道內，請交通部、內政部及相關地方政府加強監控，適時啟動分流管制及應變措施。

此外，針對國人可能改由兩岸海運直航及小三通船班往返台灣與中國之需求，請交通部協同國防部備便軍機，視情況加入疏運行列，務必協助國人順利返台。各項疏運措施，包含機場入出境旅客通關服務，請交通部、內政部持續做好整備工作，並加強增班計畫、餘票釋出及民眾查詢管道等資訊宣導，以利民眾預為安排規劃。